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Anaokulları ve kreşler ne zaman açılıyor? 13 Şubat 2023 yarın kreşler ve anaokulları açılıyor mu, hangi gün açılacak?

Anaokulları ve kreşler ne zaman açılıyor?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem çevre illerde de yıkıma yol açtı. 10 ilimizi derinden sarsan depremlerin ardından okullar ülke genelinde tatil edilmişti. Gözler Anaokulları ve kreşler ne zaman açılıyor? sorusuna çevrildi. İşte kreşler ve anaokullarının açılacağı tarih ile ilgili detaylar...

Giriş: 12.02.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta ülkemizi yasa boğan iki deprem meydana geldi. Deprem 20 bindan fazla can kaybına yola açtı. Yıkıcı deprem felaketinin ardından ülke genelinde okullar tatil edilirken; üniversitelerin ise ikinci dönemde online eğitime geçilmesine karar verildi. Gözler anaokulları ve kreşlerin ne zaman açılacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Anaokulları ve kreşler ne zaman açılıyor? sorusunun cevabına dair detaylar...

  • ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.

  • KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

    Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi.

    Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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