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İlk olarak 1555 tarihinde Brezilya’da kullanmaya başlanan ananas oldukça güzel kokulu ve lezzetlidir. 16 farklı doğal minerali bünyesinde barındıran ananasın günümüzde geniş coğrafyalara yayılan bir tüketim ağı vardır. Ananas çayı faydaları nelerdir, Ananas çayı nasıl yapılır, Ananas çayı neye iyi gelir, Ananas çayı nasıl demlenir, Ananas çayı zayıflatır mı, Ananas çayı tarifi, Ananas çayı adet söktürür mü, Ananas çayı ne işe yarar? Ananas çayı ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ananas Çayı Faydaları

C vitamini kaynağı olan ananas çayı güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle vücudunuzu zararlı maddelerden ve toksinlerden arındırır. İşte ananas çayının faydaları:

Hafızayı güçlendirir ve beyin rahatsızlıklarına iyi gelir.

Yüksek vitamin kaynağı olduğundan dolayı cilt bariyerini koruyucu bir görev üstlenir.

Mide hastalıklarını iyileştirir.

Kabızlığı önler.

Doğal ödem atıcıdır.

Kilo verdirir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Ağız ve diş sağlığını olumlu yönde etkiler.

Vücuttaki toksinleri atarak iltihapları giderir.

Doğurganlığı ve cinsel performansı arttırır.

Soğuk algınlığın ve öksürüğün önüne geçer.

İçerdiği zengin b vitamini cildi nemlendirir.

Yüksek tansiyonu azaltmada etkilidir.

Göz problemlerine iyi gelir.

Kanserden korur.

İçerdiği bromelain enzimiyle kanın pıhtılaşmasını önler.

Diyabeti iyileştirici etkisi de bulunmaktadır.

Bağırsak hareketliliğini düzenler.

Ananas Çayı Nasıl Yapılır?

Ananas çayı için son zamanlarda trend olan bir bitki çayı diyebiliriz. Dünya üzerinde hızlı bir popülerleşme gösteren ananasın, bu üne kavuşmasının en önemli sebeplerinden biri mineral ve vitamin deposu kaynağı olmasıdır. Peki, ananas çayını nasıl hazırlayabiliriz?

Ananas çayını yapmadan önce ananasın kabuklarını soyarak ortalama 1 saat kadar tuzlu suda bekletmemiz gerekiyor.

Ardından bu suyu süzerek kabuklar 1 litrelik bir suyun içine atılır. Damak zevkinize göre ananas çayını limon, zencefil ya da tarçınla tatlandırabilirsiniz. Tüm malzemeleri çayın içine koyduktan sonra kısık ateşte iyice kaynamasını bekleyin.

Kaynama işlemi bittikten sonra soğuk ya da sıcak olarak çayı tüketebilirsiniz.

Ananas Çayı Neye İyi Gelir?

Ananas çayının saylamakla bitmeyen yararları vardır. Ananas çayı; gribal enfeksiyondan diş eti hastalıklarına, göz rahatsızlıklarından strese, cilt sağlığından üreme sağlığına kadar geniş bir alanda kullananlarına fayda sağlamaktadır.

Ananas Çayı Nasıl Demlenir?

Öncelikle yeterince olgunlaşmış ananasların kabukları güzelce doğranır ve 1 saat tuzlu kadar suda bekletilir. Daha sonra tuzlu dökülür ve ananas kabuklarına 1 litre su eklenir. Ardından 1 parça zencefil, yarım limon ve bir kabuk tarçınla kaynatılır. Ananas çayının bu kadar suyla temas etmesinin sebebi meyve özünün alerjik reaksiyonlara yatkın olan enzim içermesidir. Suya batırılan ananasta bu enzim etkisiz hale gelir.

Ananas Çayı Zayıflatır Mı?

İçeriğinde bulunan bromelian enzimi sayesinde ananasın ödem arttırıcı özelliği oldukça yüksektir. Bu enzim sayesinde diyet listelerinin başköşesine yerleşen ananas çayının kilo verdirici etkisi diğer bitki çaylarına oranla daha bir ön plandadır. Öyle ki bromelian etken maddesine sahip ilaçlar özellikle zayıflamak isteyenler tarafından piyasada oldukça rağbet görmektedir.

Ananas Çayı Tarifi

Ananas çayı herhangi bir zahmet gerektirmeden, oldukça pratik olarak hazırlanan çaydır. Öyle ki çayı hazırlarken ekstra koyacağınız malzemeleri saymazsak sadece ananas kabukları ve su yeterli olacaktır.

Ananas kabukları

Tuzlu Su

İsteğe göre tarçın, limon ya da zencefil

Ananas Çayı Adet Söktürür Mü?

Regl döngüsünün yaklaşmasıyla kendini belli eden kramp ve ağrılar kadınların korkulu rüyasıdır. Alternatif tedavi yöntemlerine yönelen kadınlar için ananas çayı tüketimi, regl ağrılarını önleme konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Ayrıca ananas çayı kan sulandırıcı özelliğinden dolayı adet söktürücü görevi de görür.

Ananas Çayı Ne İşe Yarar?

Ananas çayı başta ödem attırıcı yapıda olmak üzere eklem iltihaplarına iyi gelir, vücudu bakteri ve parazitlerden temizler. Kalp ve damar hastalıklarını önler, vücuda zindelik katar. Yaraları onarır ve boğaz ağrılarını giderir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner