Anadolu’nun ilk umumi tuvaleti müze oluyor

Tokat kent merkezinde bulunan Sulu Sokak Çarşısı'nda 15. yüzyılda yapılan ve uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekanın restorasyon çalışmaları Tokat Belediyesi tarafından tamamlandı.
İHA'nın haberine göre Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak.
Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, kanalizasyon sistemi yer alacak.
Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar sergilenecek.
“SIK DİŞİNİ HELASI”
Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog İbrahim Çetin, Anadolu'nun ilk Türk İslam cami, Anadolu'nun ilk medresesi ile Anadolu'nun ilk umumi tuvaletinin Tokat'ta yapılmış olduğuna dikkat çekti.
Tarihi helanın isminin o yıllarda yaşanan yoğunluktan ortaya çıkmış olduğunu belirten Çetin, “Bu alan ticaret merkezi olduğu için helanın önünde ciddi kuyruklar olurmuş. Vatandaşlar birbirlerine ‘sık dişini sıra sana gelecek’ diye birbirlerine telkinde bulundukları için ismini o şekilde almıştır” dedi.
Çetin, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirterek “Tarihi mekan çok yakın bir zamanda Temizlik ve Hijyen Müzesi olarak hizmete açılacak. Müzede, o dönemde kullanılan hela kültürüne ait eserler sergilenecek” diye konuştu.
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