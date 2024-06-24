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        Haberler Gündem Güncel Anadolu tarihinin başladığı yerde "rüşvet"e ulaşılamadı | Son dakika haberleri

        Anadolu tarihinin başladığı yerde "rüşvet"e ulaşılamadı

        Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgiler veriyor. Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Şimdiye kadar okunan tabletler ışığında herhangi bir şekilde burada illegal diyebileceğimiz bir hususa rastlanmadı. Özellikle rüşvet konusunda bir kayıt yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:36
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        Anadolu tarihinin başladığı yerde "rüşvet"e ulaşılamadı
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        Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor.

        KAZI ÇALIŞMALARI 76. YILINDA

        6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 76. yılına girerken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığı Kültepe'de illegal bir hususa rastlanmadığını söyledi.

        "RÜŞVET DAHİL İLLEGAL BİR DURUMA RASTLANMADI"

        Bulunan tabletlerin büyük bir kısmının okunduğunu ve bununla birlikte rüşvet de dahil illegal bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Kulakoğlu, "Yaklaşık 20 binden fazla tablet Kültepe kazılarında bulundu. Bunlar başta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi olmak üzere İstanbul ve Kayseri müzelerinde sergileniyor. Bunların büyükçe bir kısmı okundu ve yayınlandı. Şimdiye kadar okunan tabletler ışığında herhangi bir şekilde burada illegal diyebileceğimiz bir hususa rastlanmadı." dedi.

        Özellikle rüşvet konusunda bir kayıt olmadığını dile getiren Kulakoğlu, "Tabii ki krallar veya gelen yönetimler, buraya gelen tüccarın güvenliğini sağlamakla sorumlu, bunu yapmak zorunda. Bunun karşılığında da kral gelecek tüccarlardan, mallardan zaten vergi alıyor. Bu nedenle tüccarın krala rüşvet vermesine gerek yok. Vergisini ödediği zaman görevini yerine getirmiş, kral da alacağını almış oluyor. Kral da aldığı vergilerle muhakkak şehre katkıda bulunuyor, yazılı belgelerden öğrendiğimiz kadarıyla." diye konuştu.

        Kulakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dolayısıyla rüşvet diye bir şey söz konusu değil. Bir de işin doğası gereği yapılan tüm işlemler; kervanın yürümeye başlamasından, yolda harcanan paraya kadar kayıt altına alındığı için krala rüşvet durumda olsalardı bunu da yazarlardı. Dolayısıyla şimdiye kadar elde edilen verilerde yazılmadığına göre herhangi bir illegal bir husus olmamış"

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        #kayseri
        #tarihi eser
        #rüşvet
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