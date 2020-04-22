Anadolu Sigorta, hizmet kullanım süresini 4 ay uzattı

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Sigorta, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sigortalıların mağduriyetinin önüne geçmek için poliçeler kapsamındaki hizmetlerin kullanım hakkı süresini uzatıyor. Böylece poliçe vadesi yakın dönemde dolacak olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle hizmet alma hakkını ertelemek isteyen sigortalılar, bu haklarını sonraki dönemde kullanabilecek. Zorlu salgın sürecinde sigortalılarını mağdur etmemek ve hayatlarını kolaylaştırabilmek adına pek çok uygulamayı hayata geçiren Anadolu Sigorta, kasko, sağlık, ferdi kaza ve konut poliçeleri için hizmet kullanım hakkı sürelerinin 4 aya kadar uzatma imkanı tanıyor.
MİNİ ONARIM VE CHECK UP
Kasko poliçeleri kapsamında ücretsiz oto yıkama hakkı bulunan Anadolu Sigortalılar, hizmet kullanım hakkı sürelerini 3 aya kadar uzatabilecek. Mayıs ayına kadar kasko poliçesi dolacak olanlar ise Mini Onarım Hizmeti haklarından sonraki 2 aya kadar yararlanabilecek. Sağlık sigortalarında da check-up teminatına ilişkin önemli bir gelişmeye imza atıldı. Evde Kal seferberliğine tam destek veren Anadolu Sigorta, özellikle bu süreçte hastanelerden hizmet alamayacak olan sigortalılarına özel uygulamaları ile destek oluyor. Poliçe vadeleri Haziran ayına kadar dolacak olan sigortalılar, check-up teminatlı sağlık poliçelerinde check-up kullanım haklarını poliçe bitiş tarihinden sonraki 4 ay içerisinde kullanabilecek. Bu sosyal izolasyon sürecinde ise 7/24 Canlı Sağlık Danışmanlığı uygulaması ile sağlık sigortalılarının evlerinden ayrılmadan sağlık danışmanlığı alabilmeleri sağlanıyor.
MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK İÇİN
Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “Bu süreçte verdiğimiz hizmetlerle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ederken, olası mağduriyetlerin de önünde geçmek için çalışıyoruz. Poliçeleriyle birlikte aldıkları hizmetlerden salgın süresince faydalanamayan sigortalılarımız, poliçe vadeleri bitse dahi belirlenen süreler kapsamında hizmet kullanım haklarını kaybetmeyecekler” dedi. Sigortalılar, poliçe vadesi içerisinde 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta çağrı merkezini arayarak hizmet kullanım haklarını uzatma taleplerini iletebiliyor.
Anadolu Sigorta’da kullanım hakkı süresi uzatılabilen tüm hizmetler şunlar:
-Kasko poliçelerinde Mini Onarım ve Ücretsiz Oto Yıkama hizmeti
-Sağlık poliçelerinde check up teminatı ve diş paketi hizmetleri
-Konut poliçelerinde Kombi-Klima Bakımı, Halı Yıkama, İndirimli Kuru Temizleme, Petek Temizliği hizmetleri ve Konut Mini Onarım hizmetleri
-Gülümseten Paket Ferdi Kaza Poliçeleri Asistans hizmetleri
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!