Anadolu Sigorta'dan elektrikli araç sigortası yaptıran araçlara sınırsız çekme hizmeti  

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Anadolu Sigorta, ürün ve hizmetleriyle iklim değişikliğine karşı bireysel olarak katkı sağlamayı hedefleyen kişileri desteklemeye, bu sayede iklim değişikliğiyle mücadelede pozitif etkisini artırmaya devam ediyor.

Bu bakış açısıyla 2021 yılından bu yana elektrikli ve hibrit araç sahiplerine özel olarak geliştirilen Elektrikli Araç Sigortası ürününü sunan Anadolu Sigorta, ürünün kapsamını ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Anadolu Sigorta, kasko sigortası kapsamına giren tüm risklere karşı güvence vermenin yanı sıra Elektrik Motorlu Araç Klozu ile aracın bataryası için de poliçe kapsamında teminat sunuyor.

ENDİŞE ORTADAN KALKIYOR

2022 yılı sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın eylül sonu itibarıyla bu sayı 3,5 katına çıktı ve 51 bin 219'a ulaştı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 559 elektrikli araç kaydı gerçekleşirken bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 36 bin 710 oldu. Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artsa da kullanıcıların seyahatlerinde zaman zaman elektrikli aracının şarjının bitmesi durumunda yolda kalma endişesi taşıdığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayınladığı Dünya Enerji Görünümü 2023 raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde dünya çapında yollarda neredeyse 10 kat daha fazla elektrikli otomobil olacak. Bu artış beraberinde şarj sıkıntısını ve yolda kalma endişesini de getiriyor. Elektrikli Araç Sigortamız kapsamında; %100 elektrikli araçlar için şarjın bitmesi durumunda sunduğumuz limitsiz çekme teminatı ile bu endişeyi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Diğer taraftan, kasko kapsamına giren tüm risklere karşı elektrikli ve hibrit araçlara güvence sağlıyoruz. Ürün teminat kapsamı, Birleşik Kasko Sigortası ürünümüze benzer olarak belirlendi. Elektrikli Araç Sigortası, elektrikli araç pillerini de teminat altına alıyor. Ayrıca elektrikli araçlar için özel anlaşmalı oto servis anlaşmaları da mevcut” dedi.

Elektrikli araçların çevre dostu olmaları nedeniyle, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol üstlendiğine değinen Matkap; “Fosil yakıtların karbondioksit salınımını artırarak çevre kirliliğine yol açması ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilmesi elektrikli araçlara yönelik ilgiyi artırıyor. Geleceğe yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayarak ve elektrikli araçlara yönelik artan trend doğrultusunda özel teminatlar bulunduran Elektrikli Araç Sigortası ürünümüzün sektöre örnek olacağını düşünüyoruz” diye devam etti.

YANGINLAŞMASI DESTEKLENİYOR

Sigorta şirketlerinin ürün, hizmet ve yatırım fonksiyonlarıyla iklim kriziyle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi ve düşük karbon ekonomisine geçişin teşvik edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Matkap, “Anadolu Sigorta olarak Elektrikli Araç Sigortası’nı bu sorumluluk bilinciyle hayata geçirdik ve sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ürünle mobilite kaynaklı emisyonların azaltılmasının en önemli uygulamalarından olan elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Elektrikli araçların ve otonom sürüş teknolojilerinin gelişmesinin, otomobil sigortalarının hizmet dinamiklerini değiştireceğini öngörüyoruz” dedi.