TIR, TIR'a çarptı! Yangın çıktı, şoför yaşamını yitirdi

İHA

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki TIR'ın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan TIR alevlere teslim oldu. Alev alan TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen 47 DB 064 plakalı TIR, 34 EEV 650 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı TIR alev aldı. TIR'ın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince TIR'da çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan TIR'ın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor. Hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeninin TIR'dan çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraflar: İHA