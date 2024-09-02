Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek Bartu Sokak ile otoyol arasındaki şarampole devrildi.
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Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahale etti.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.
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Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.
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