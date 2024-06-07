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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan bir minibüs takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:40
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        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #Anadolu Otoyolu
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