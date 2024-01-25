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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:02
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 8 yaralı
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        İstanbul yönüne giden Coşkun Dinç idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile aynı araçtaki Gökhan, Mervanur (2), Alparslan (4), Fadime ve Songül Dinç ile Büşra ve Alparslan Topuz (9) yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyol
        #düzce
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