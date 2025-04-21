Anadolu'nun unutulmaz melodileri CSO Ada Ankara'da

İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU- FERDİ TAYFUR ANISINA-HATIRAN YETER KONSERİ 21 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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Arabesk müziğin “baba” lakaplı efsanesi Ferdi Tayfur, vefatının ardından özel bir konserle anılıyor. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun sahneye taşıdığı bu anlamlı gecede; yıllarca Ferdi Tayfur’la birlikte aynı sahneyi paylaşmış, şarkılarına söz vermiş usta sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ve güçlü yorumuyla Enver Merallı, duygu dolu bir repertuvarla dinleyicilerle buluşuyor.

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ 21 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON

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Bu özel gecede, viyolada Denizsu Polat ve piyanoda Betül Burcu Gündoğdu, izleyicilere oda müziğinin seçkin örneklerinden oluşan bir program sunuyor. Alexander Glazunov’un lirik Elegie’ı ile başlayacak program, Franz Schubert’in zamansız eseri Arpeggione Sonatı ile devam ediyor. Sergei Rachmaninoff’un içli Vocalise eseri ve Carl Reinecke’nin üç bölümlük Fantasiestücke’siyle duygusal bir derinlik kazanıyor.

ALİ İNSAN-ŞARKILARLA ÖRÜLEN HİKAYELER: ANADOLU'NUN UNUTULMAZ MELODİLERİ 22 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON

Şarkılarla Örülen Hikayeler: Anadolu'nun Unutulmaz Melodileri; Anadolu’nun dört bir yanından süzülüp gelen türkülerle yoğrulmuş, köklü bir müzik kültürünü sahneye taşıyor. Genç yaşına rağmen büyük bir sanat yolculuğuna imza atan Ali İnsan, bu konserde Anadolu’nun zengin müzikal mirasını kendine özgü yorumuyla dinleyiciyle buluşturuyor. Konserde, Ege’nin serin ezgilerinden Karadeniz’in hırçın melodilerine, İç Anadolu’nun yalın nağmelerinden Akdeniz’in sıcak tınılarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan halk türküleri seslendirilecek. Her türkü, bir hikâye anlatacak; bir aşkı, bir ayrılığı, bir umudu dile getirecek.Ali İnsan’ın kemanı ve sesiyle yeniden hayat bulan türküler, geçmişin izini bugüne taşıyacak. Anadolu’nun kültürel mozaiğini yansıtan bu gecede, izleyiciler hem köklerine dönecek hem de türkülerin evrensel duygularına ortak olacak. REKLAM ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-TEMPİ FELİCİ NAPOLİTEN ORKESTRASI KONSERİ 22 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

.png Ankaralı müzisyen-akademisyenlerden oluşan Tempi Felici Napoliten Orkestrası, dinleyicilerini İtalya’nın güney sahillerine, Napoli’nin sıcak ve duygulu ezgilerine davet ediyor. Napoli halk müziğinin neşeli, hüzünlü ve tutkulu tınılarını kendine özgü bir yorumla sahneye taşıyan topluluk, zengin repertuvarıyla izleyenlere Akdeniz rüzgarları estiriyor.Topluluğun kadrosunda: Görkem Aytimur (vokal), Şinasi Celayiroğlu (gitar), Ozan Belge (akordeon), Yunus Emre (bas gitar), Mustafa Fındık (mandolin), Latif Sakıcı (davul) bulunuyor.Konser repertuvarında “O Sole Mio”, “Volare”, “Caruso” gibi dünyaca tanınan Napoliten şarkıların yanı sıra “The Godfather” filminden ikonik tema müziği ve enstrümantal parçalardan oluşan özel seçkiler yer alıyor. ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ–SHAKESPEARE OPERA’DA 24 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON .png Klasik müziğin en dokunaklı aşk hikâyesi Romeo ve Juliette, Vincenzo Bellini ve Charles Gounod’un büyüleyici aryalarıyla sahnede hayat buluyor. Konser repertuvarı, Giuseppe Verdi ve Richard Wagner’in unutulmaz sahneleriyle zenginleşerek dinleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor.Şef Savaş Demiral yönetiminde gerçekleşecek bu özel gecede, Türkiye’nin önde gelen solistleri sahnede buluşacak. Görkem Ezgi Yıldırım’dan Mehmet Kavil’e, Esra Çetiner’den Eralp Kıyıcı’ya uzanan seçkin kadro, unutulmaz karakterleri ve müziğin büyüsünü bir araya getiriyor.

ANKARA TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU -23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL KONSERİ 24 NİSAN SAAT 20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı konserle dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa davet ediyor. Farklı bir repertuarla sahne alacak topluluk, Türk Dünyası’nın dört bir yanından ezgileri ve dansları sizlerle buluşturacak.Şef Savaş Demiral yönetimindeki bu özel gecede, kültürümüzün ortak mirası olan zengin müzik gelenekleri coşkuyla seslendirilecek. 39. ANKARA MÜZİK FESTİVALİ-YAMANDU COSTA & ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT KONSERİ 24 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Günümüzün en sıra dışı gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Yamandu Costa, Brezilya müziğini 7 telli gitarıyla dünyaya tanıtan nadir klasik gitar ustalarından biri. Çok yönlü müzikal kimliğiyle sınırları zorlayan Costa, 2022’de “En İyi Sözsüz Albüm” dalında Grammy, 2024’te ise Latin Grammy ödülüne layık görüldü. Usta sanatçı, 7 telli gitarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmak üzere Ankara’da sahne alacak. Costa’ya bu özel konserde, Türkiye’nin önde gelen oda müziği topluluklarından Orkestra Akademik Başkent eşlik edecek. Konserin ilk yarısında orkestra, J. Sibelius’un Romans op.42 ve E. Elgar’ın Introduction & Allegro adlı eserlerini seslendirecek. İkinci yarıda ise orkestra, şef Can Okan yönetiminde Yamandu Costa ile birlikte sanatçının kendi bestesi olan Concerto Fronteira’yı seslendirecek.

REKLAM MEMLEKET HAVALARI “SOLO KONSERİ” 25 NİSAN–20.00-BANKKART MAVİ SALON Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, “Memleket Havaları” adlı solo konseriyle, Türk halk müziğinin eşsiz tınılarını dinleyicileriyle buluşturuyor. Şef Necmi Kıran’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek bu özel konser, Fatma Meşe Öz ve Erman Akten’in solistliğinde gerçekleşecek.Konserde, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenmiş özel bir repertuvar dinleyicilerle buluşacak. Sanatseverler, türkülerin duruluğunda ve Anadolu’nun renkli zenginliğinde bir yolculuğa çıkacak. CSO DENİZBANK KONSERLERİ/23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL KONSERİ 25 NİSAN SAAT 19.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ve Çocuk Korosu, Gaziantep Nar Çiçekleri Çocuk Korosu ve Da Capo Çiçekleri Armonisi Çocuk Korosu sahnede buluşacak. Bu özel gecede, çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir konser sunulacak. BAŞKENT ODA ORKESTRASI 27 NİSAN KONSERİ 27 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON

Başkent Oda Orkestrası, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 27 Nisan’da gerçekleşecek bu özel konserde, orkestra şefliğini genç ve yetenekli müzisyen Pia Düzgit üstlenecek.Konserin solisti ise, Türkiye’nin yükselen klarinet virtüözlerinden And Karabacak. Sanatçı, duygusal derinliği ve teknik ustalığıyla izleyicilere nefes kesici bir performans sunacak. Orkestranın başkemancılığını ise deneyimli müzisyen Mehmet San üstleniyor. San’ın liderliğinde orkestra, klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerini yorumlayacak.