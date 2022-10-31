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18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi düzenlemesi sonrasında, sistemdeki 18 yaş altı katılımcıların sayısı hızla artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 21 Ekim tarihli güncel verilere göre, geleceklerini güvence altına almak adına ebeveynleri veya yasal temsilcileri aracılığıyla sisteme dâhil olan 18 yaş altındaki katılımcı sayısı yaklaşık 496 bin seviyesine ulaştı. Katılımcıların sahip olduğu devlet katkısı dâhil fon büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi aştı.

Sektörde 18 yaşın altındakilere yönelik bireysel emeklilik ürünü sunan ilk şirket olan Anadolu Hayat Emeklilik, “Çocuğum için BES” ile 150 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olmayı da başardı. Bu yeni gruptaki katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü kategorilerinde sırasıyla yüzde 30,9 ve yüzde 28,1 ile en yüksek pazar payına sahip olan şirketin çocuk katılımcılarının devlet katkısı dâhil fon büyüklüğü ise 582 milyon TL seviyesini aştı.

HER 3 ÇOCUKTAN BİRİ TERCİH EDİYOR

“Çocuğum için BES”in satışa sunulduğu günden bu yana ürünün yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “18 yaş altı katılımcı grubunda sektör liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. BES’e dâhil edilen her 3 çocuktan 1’i için ebeveynler şirketimizi tercih ediyor. Çocuklarının geleceğine şimdiden katkı sağlamak isteyen ebeveynlerin sisteme katılmaya devam edeceğini ve büyüme hızını artıracağını düşünüyoruz. İlk çocuk katılımcımızı Haziran 2021 döneminde sisteme dâhil etmiştik, yaklaşık 1.5 sene sonra 150 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olmanın gururunu taşıyoruz. Şirketimize duyulan bu güvene layık olmak için gelecekte de bizimle olacak ve uzun yıllar hizmet vereceğimiz çocuk katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her anda yanında olarak, memnuniyet seviyelerini korumaya yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. ‘Çocuğum için BES’ ile müşterilerimize sunduğumuz katkı payı ödeme teminatı, ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti, Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim hakkı gibi avantajların yanı sıra dönemsel olarak hayata geçirdiğimiz ek katkı ve hediye çeki ödüllü kampanyalarla da birikim yapma süreçlerinin ilk adımında çocuklarımızı desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Anadolu Hayat Emeklilik ve TEMA Vakfı, “Çocuğum için BES” kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir iş birliği yürütüyor. İş birliği çerçevesinde, “Çocuğum için BES’’i satın alanlar adına TEMA Vakfı’nın, ortaokul ve lise öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla 81 ilde yürüttüğü doğa eğitimlerine destek veriliyor.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Makaskesen sözlerini “Çocuğum için BES” kapsamındaki eğitim bağışlarımız ile iş birliğimizin birinci yılında 10 bin 217 çocuk ve gencin, doğa eğitim ve farkındalık çalışmalarına katılmasına destek sağladık. TEMA Vakfı bu destek ile gençlerin toprak, su, hava, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği gibi konularda bilgi edinerek doğayı tanıyan, seven ve koruyan bireyler olmaları için eğitim ve etkinlikler gerçekleştirdi” ifadeleriyle noktaladı.