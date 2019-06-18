Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta

18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçerek yarı finale çıktı. Bu turda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak finale yükseldi.
Finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Anadolu Efes, oynanan 5 maçın 3'ünü kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, büyük avantaj yakaladığı serinin 6. maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.
Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı kazanması durumunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
ANADOLU EFES, 14. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, yarın sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA EREBİLİR
Anadolu Efes'in yarınki maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek.
Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, yarınki maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.
ATAMAN 4. ŞAMPİYONLUĞUNU KOVALIYOR
Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.
Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.
Ergin Ataman, kariyerinde 3'ü uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplamda 16 kupa kaldırdı.
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