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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Rolands Smits'i transfer etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Rolands Smits'i transfer etti

        Anadolu Efes, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:48
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        A.Efes transferi açıkladı
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i transfer etti.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Smits, son iki sezonda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.

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