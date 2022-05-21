Turkish Airlines EuroLeague final maçında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes geçen yıl play-off karşılaşmasında olduğu gibi Real Madrid'i devirip kupayı kaldırmak istiyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes EuroLeague 10 kez ile en çok kazan takım olan Real Madrid maçını kazanıp ikinci kez ülkemize bu gururu yaşatmak istiyor. Peki Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLeague finali Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...