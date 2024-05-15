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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes rahat kazandı ve play-off serisinde öne geçti! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes rahat kazandı ve play-off serisinde öne geçti!

        Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Türk Telekom'u 96-76 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:31
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        Anadolu Efes rahat kazandı!
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        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 99-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner

        Anadolu Efes: Larkin 21, Clyburn 5, Doğuş Özdemiroğlu 7, Ercan Osmani 5, Oturu 20, Beaubois 17, Willis 17, Salih Altuntaş 2, Burak Can Yıldızlı 3, Erkan Yılmaz 2, Melih Tunca, Rıdvan Öncel

        Türk Telekom: Yiğitcan Saybir, Wallace 14, Okben Ulubay 18, Enoch 19, İsmail Cem Ulusoy, Mehmet Yağmur 3, Palmer 19, Brandon 5, Troy Selim Şav 1, Jones

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        1. Periyot: 30-24

        Devre: 53-41

        3. Periyot: 80-60

        Beş faulle çıkan: 38.10 Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

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