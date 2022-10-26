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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de 5. hafta Türk derbisine sahne oluyor. Son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, sahasında lige 4'de 4'le başlayarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanıyor. İki temsilcimizin nefesleri kesecek zorlu mücadelesi öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 26.10.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Euroleague 2022-2023 sezonu 5. hafta mücadelesine olacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, Anadolu Efes  Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...

  • ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

    Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'da oynanacak.

  • ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  • İKİ TAKIM 172. KEZ KARŞI KARŞIYA

    Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 171 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.

  • KUPADA 8. KEZ

    İki takım arasında şimdiye dek oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.

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