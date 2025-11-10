Anadolu Efes'den PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak!
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."