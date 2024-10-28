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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlayacak

        THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, 29 Ekim Salı (yarın) İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:06
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        Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlayacak
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 29 Ekim Salı günü (yarın) İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

        Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

        AVRUPA'DA 842. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.

        Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak.

        Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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