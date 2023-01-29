Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 17'nci haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u 90-64 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes´te 19 sayıyla Amath M´Baye olurken, Aliağa Petkim´de ise 11 sayıyla Kenny Chery oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12'nci galibiyetini alırken, Aliağa Petkim ise 11´inci yenilgisini aldı.

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