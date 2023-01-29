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Anadolu Efes - Aliağa Petkim: 90-64 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 17'nci haftasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 90-64 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

Giriş: 29.01.2023 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes - Aliağa Petkim: 90-64 (MAÇ SONUCU)
DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 17'nci haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u 90-64 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes´te 19 sayıyla Amath M´Baye olurken, Aliağa Petkim´de ise 11 sayıyla Kenny Chery oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12'nci galibiyetini alırken, Aliağa Petkim ise 11´inci yenilgisini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

ANADOLU EFES: Furkan Haltalı 13, M´Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6

1´İNCİ PERİYOT: 17-18

DEVRE: 46-29

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-44

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