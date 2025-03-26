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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 92 - Baskonia: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 92 - Baskonia: 76 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Anadolu Efes ligdeki 17. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:50
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        Anadolu Efes, Baskonia'yı rahat geçti
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        THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti.

        Anadolu Efesli Beaubois'in üç sayılık basketiyle başlayan mücadelede Baskonia, Sedekerskis peş peşe basketleriyle lacivert-beyazlıların hızla öne geçmesini engelledi. İlk çeyreğin 5. dakikası Anadolu Efes'in 14-10 üstünlüğüyle geçilse de İspanya temsilcisi kısa sürede skoru dengeledi. Baskonia'nın hücumda kaybettiği topları iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, Oturu'nun üst üste basketlerinin ardından ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

        İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.

        Müsabakanın üçüncü bölümüne iyi başlayan taraf İspanyol ekibi oldu. Anadolu Efes'e uzun süre sayı bulma şansı vermeyen Baskonia, 8-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Bryant ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla suskunluğunu bozan lacivert-beyazlı ekip, 7-0'lık seriyle skoru tekrar lehine çevirdi. Beaubois ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-59 üstünlükle noktaladı.

        Son çeyrekte farkı daha da arttırmaya başlayan Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu basketlerle periyodun ilk dakikalarında skoru 71-59 yaptı. İyi oyununu son bölümde de sürdüren lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayılık basketiyle son dakikaya girilirken farkı 16 sayıya yükseltti (90-74). Anadolu Efes karşılaşmayı 92-76 kazandı.

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