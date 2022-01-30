Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, uzak mesafeden kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 2 sayılık üstünlük elde etti: 11-13. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümü daha üstün oynayan sarı-lacivertliler, Henry'nin 15 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlardan üst üste 4 isabet bulan Anadolu Efes, skoru lehine çevirdi ve 14. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 32-26. Guduric'in kazandırdığı sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya Micic'in skorer oyunuyla yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Fenerbahçe, Henry ile dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes ise Micic'in kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko, Henry ve Guduric'in kritik basketleriyle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 66-63 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Fenerbahçe, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun isabetli dış atışıyla skorda dengeyi sağladı: 66-66. Hücumda organize olmakta zorlanan sarı-lacivertli takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 80-66. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 91-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle derbide takımının başında yer alamadı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmaya yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı

Anadolu Efes: Larkin 6, Simon 4, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 9, Micic 26, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6

Fenerbahçe Beko: Henry 24, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Booker, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, Guduric 21, İsmet Akpınar

1. Periyot: 20-24

Devre: 47-41

3. Periyot: 66-63

Beş faulle çıkan: 39.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)