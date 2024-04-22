Anadolu Efes: 81 - Türk Telekom: 82 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yendi.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında evinde Türk Telekom'a 82-81 mağlup oldu.
Anadolu Efes'te 19 sayıyla Oturu, Türk Telekom'da ise Wallace 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler
Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7
Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6
1. Periyot: 24-23
Devre: 47-39
3. Periyot: 65-64
4. Periyot: 81-82