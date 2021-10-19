Kuruçeşme'de Anadolu Ateşi rüzgarı esti

Ünlü dans grubu Anadolu Ateşi, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde izleyicileriyle bir araya geldi. Balkanlardan Kafkaslara, Trakya’dan Karadeniz’e, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarıyla muhteşem bir şova imza attı.

25’i çocuk, 65’i yetişkin dansçıdan oluşan 90 kişilik dev kadroyla izleyicilerinin karşısına çıkan ünlü grup, yaptıkları şovda 8 farklı kostüm değiştirdi.

Finalde Mustafa Erdoğan’ın dans grubu ile sahneye çıkarak seyirciyi dans ile selamlaması ise ayakta alkışlandı.