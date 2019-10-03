Hakaret ve silahla tehdit davasının görüldüğü İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde ortalık birbirine girdi. Adliye koridorundaki tartışma kısa bir zaman sonra ortalık savaş alanına döndü.

POLİS OLAYLAR BÜYÜMEDEN MÜDAHALE ETTİ

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nin C Blok girişinde adeta meydan savaşı yaşandı. Hakaret ve tehdit davasının gerçekleştiği adliye koridorlarında iki grup birbirine önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından kavgaya tutuşan gruba polis müdahale etti.

ÇÖP KOVALARI VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Hakaret ve silahlı tehdit davası olan iki grup önce adliye koridorunda tartıştı. Polisler kavgaya müdahale ederek kavgaya tutuşan kişileri adliye karakoluna götürdü. İki grup karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.

İKİ KİŞİ YARALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polislerin kavga eden grupları güçlükle ayırabildiği olayda iki kişinin yaralandığı belirtildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.