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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos 2024 MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil olacak 3. isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya ismini yazdırarak önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 23 Ağustos MasterChef ana kadrosuna giren son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:00
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Alper eleme potasına giden isimler olmuştu. Yeni bölümde ise yedek yarışmacılar, ana kadroya 3. yarışmacı olarak girebilmek için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.

        • 3

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Nevzat

          Ümmühan

          Zübeyde

          Çağlar

          Ayşe

          Alper

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Onur (Kaptan)

          Muratcan

          Semih

          Eda

          Nigar

          Nevzat

          Şirin

          Beril

          Hakan

          Ümmühan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Beyza (Kaptan)

          Kaan

          Emre

          Alper

          Kerem

          Ayşe

          Zübeyde

          Ezgi

          Zeynep

          Çağlar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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