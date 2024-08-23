Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Alper eleme potasına giden isimler olmuştu. Yeni bölümde ise yedek yarışmacılar, ana kadroya 3. yarışmacı olarak girebilmek için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...