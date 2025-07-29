Ana de Armas, Nicole Kidman'la Dalga geçilen paylaşımı beğendi

Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ile Ana de Armas’'ın, Şubat ayından bu yana bir aşk yaşadığı konuşuluyordu.

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Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir kaçamak yaparken objektiflere takılan çiftin birlikteliği böylece resmen gözler önüne serildi.

Ancak Ana de Armas, son zamanlarda başka bir gelişmeyle de gündeme geldi. Oyuncu, Tom Cruise'un 1990 yılında evlendiği ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman'ı hedef alan bir paylaşımı beğenmesiyle sosyal medyada dikkat çekti.

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Armas, 58 yaşındaki Kidman’ın efekt kullanılmamış, kırışıklıklarıyla doğal halini gösteren bir Instagram sayfasında, "Gerçekçi olunca" notuyla yayımlanan gönderiyi beğendi.

Fotoğraflar: Shutterstock