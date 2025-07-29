Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ana de Armas, Nicole Kidman'la Dalga geçilen paylaşımı beğendi - Magazin haberleri

        Ana de Armas, Nicole Kidman'la Dalga geçilen paylaşımı beğendi

        Tom Cruise ile bir süredir aşk yaşayan Ana de Armas, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle gündeme geldi. Armas'ın, Cruise'un eski eşi Nicole Kidman ile alay eden bir gönderiyi beğenmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ana de Armas'tan dikkat çeken beğeni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ile Ana de Armas’'ın, Şubat ayından bu yana bir aşk yaşadığı konuşuluyordu.

        Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir kaçamak yaparken objektiflere takılan çiftin birlikteliği böylece resmen gözler önüne serildi.

        Ancak Ana de Armas, son zamanlarda başka bir gelişmeyle de gündeme geldi. Oyuncu, Tom Cruise'un 1990 yılında evlendiği ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman'ı hedef alan bir paylaşımı beğenmesiyle sosyal medyada dikkat çekti.

        REKLAM

        Armas, 58 yaşındaki Kidman’ın efekt kullanılmamış, kırışıklıklarıyla doğal halini gösteren bir Instagram sayfasında, "Gerçekçi olunca" notuyla yayımlanan gönderiyi beğendi.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Cruise
        #Ana De Armas
        #Nicole Kidman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Habertürk Anasayfa