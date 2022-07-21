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Ana De Armas: 'James Bond'u bir kadın canlandırmamalı

Ana De Armas: 'James Bond'u bir kadın canlandırmamalı

'Blade Runner 2049' ve son 'James Bond' filmi 'No Time To Die'da rol alan Kübalı oyuncu Ana De Armas, yeni 'Bond' karakterinin kadın olmasını istemediğini ifade etti

21.07.2022 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Blonde'da 'Marilyn Monroe' olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan aktris Ana De Armas, yeni 'Bond' filmiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  • "KADIN BİR 'BOND'A GEREK YOK"

    Daniel Craig'in 'James Bond' karakterini son kez canlandırdığı 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde rol alan 34 yaşındaki oyuncu, yeni 'Bond'u kimin oynaması gerektiği sorulduğunda "Kadın bir 'Bond'a gerek yok." dedi.

  • "KİMSENİN KARAKTERİNİ ÇALMAYA GEREK YOK"

    Ana De Armas, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada "Kimsenin karakterini çalmaya ve üstlenmeye gerek yok. Bu bir kitap karakteri ve 'James Bond'un dünyasını konu alıyor." ifadelerini kullandı.

  • "KADINLARA DAHA ÖNEMLİ ROLLER VERİLMELİ"

    "Bond' karakterini bir kadın oynamamalı." diyen Armas, "James Bond' karakteri erkek olarak kalsa bile 'Bond' filmlerindeki kadın rollerinin daha farklı işlenmesini isterdim. Kadınlara daha önemli ve tanınma sağlayacak roller verilse ilgi çekici olurdu." şeklinde konuştu.

  • DANIEL CRAIG DE AYNI FİKİRDE

    'Bond' karakterini canlandıran Daniel Craig de meslektaşına benzer bir yorumda bulunmuştu. İngiliz oyuncu konuyla ilgili, "Bana kalırsa cevap çok basit. Filmlerde kadınlar ve farklı etnik kökenli oyuncular için daha iyi roller olmalı. En az 'James Bond' kadar iyi bir karakter yaratılacaksa neden bir kadın 'James Bond'u oynasın ki?" demişti.

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