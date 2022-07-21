DANIEL CRAIG DE AYNI FİKİRDE

'Bond' karakterini canlandıran Daniel Craig de meslektaşına benzer bir yorumda bulunmuştu. İngiliz oyuncu konuyla ilgili, "Bana kalırsa cevap çok basit. Filmlerde kadınlar ve farklı etnik kökenli oyuncular için daha iyi roller olmalı. En az 'James Bond' kadar iyi bir karakter yaratılacaksa neden bir kadın 'James Bond'u oynasın ki?" demişti.