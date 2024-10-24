Amrabat'tan flaş sözler: Umarım kaybederler
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Daily Mail'e verdiği röportajda sarı lacivertli takıma transfer sürecini anlattı. İşte Amrabat'ın açıklamaları...
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Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
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Amrabat, Daily Mail'e verdiği röportajda eski takımı Manchester United ile ilgili konuştu ve Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı.
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"UMARIM BU MAÇI KAYBEDERLER"
Eski hoca ile ilgili itirafta bulunan Sofyan, "Erik ten Hag ile özel bir ilişkim var. Beni bu yaz takımda tutmak istedi, bu yüzden onun için en iyisini diliyorum ama Fenerbahçe maçı için değil. Umarım bu maçı kaybederler." dedi.
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"AYRILMA NEDENİMİ BİLMİYORUM"
İngiliz ekibinden ayrılması ile ilgili de açıklama yapan Amrabat "Manchester United'dan ayrılma nedenimi bilmiyorum. Bunu futbol direktörü Jason Wilcox'a sormalısınız." ifadelerini kullandı.
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"MOURINHO SİZİ ARADIĞINDA DURUM FARKLI OLUYOR"
Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili konuşan orta saha oyuncusu, "Mourinho sizi aradığında ve siz onun 1 numaralı hedefi olduğunuzda durum farklı oluyor. Fenerbahçe bana gerçekten, beni istedikleri hissini verdi. Sevgiyi hissettim ve hayır demek zordu. Kalbimle seçtim." sözlerini sarf etti.
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"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Amrabat, "Jose Mourinho, başarı ve kupalar kazanmak demektir. Buna ikna oldum ama bu sihirle olacak şey değil. Gelişmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaliteli ve yeni isim var. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. 6 ayda bile mükemmel olmayabilir ama futbolda özel bir şeyler yaratmak için zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.
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28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 6 resmi maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.