Amrabat'tan flaş sözler: Umarım kaybederler

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Amrabat, "Jose Mourinho, başarı ve kupalar kazanmak demektir. Buna ikna oldum ama bu sihirle olacak şey değil. Gelişmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaliteli ve yeni isim var. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. 6 ayda bile mükemmel olmayabilir ama futbolda özel bir şeyler yaratmak için zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.