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        Haberler Spor Diğer Özel Ampute Milli Takımı Azerbaycan'ı 12-1 mağlup etti - Diğer Haberleri

        Ampute Milli Takımı Azerbaycan'ı 12-1 mağlup etti

        Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 yenerek ikide iki yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:28
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        Ampute Milliler'den Azerbaycan'a gol yağmuru!
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        Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 yendi.

        Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci maçında Azerbaycan'la karşılaştı.

        Camille Fournier Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 7-1 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 12-1 galip ayrıldı.

        Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 3. maçında yarın İrlanda'yla karşılaşacak.

        16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

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