Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Amorti rakamları kaç çıktı, amorti çıkan numaralar ne oldu 2025? Amorti ne demek?

        Amorti rakamları kaç çıktı, amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti nedir?

        Milli Piyango özel çekilişi dolasıyla Amorti rakamları araştırılmaya başlandı. Yılbaşı biletinde tek rakama çıkan amorti Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. Geçen yıl 2024 yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 2 ve 7 oldu. Şimdi ise gözler 2025 amorti rakamında. Peki Amorti rakamları kaç çıktı, amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 01:08 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amorti rakamları yılbaşı çekilişiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Amorti rakamları ile en kötü ihtimalle bilete ödenen ücret geri alınacak. Bilindiği üzere biletin son rakamına göre belirlenen amorti piyangoda bilete verilen para kadar ikramiye kazandırıyor. Peki 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL? Amorti nedir? Milli Piyango amorti ne demek, ne anlama geliyor?

        • 2

          AMORTİ RAKAMLARI KAÇ? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

          2 - 7

          AMORTİ NE KADAR VERİYOR?

          Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

          Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL

          Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL

          Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL

        • 3

          AMORTİ NEDİR? MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

          Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Habertürk Anasayfa