Amorti rakamları kaç çıktı, amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti nedir?
Milli Piyango özel çekilişi dolasıyla Amorti rakamları araştırılmaya başlandı. Yılbaşı biletinde tek rakama çıkan amorti Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. Geçen yıl 2024 yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 2 ve 7 oldu. Şimdi ise gözler 2025 amorti rakamında. Peki Amorti rakamları kaç çıktı, amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti nedir?
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Amorti rakamları yılbaşı çekilişiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Amorti rakamları ile en kötü ihtimalle bilete ödenen ücret geri alınacak. Bilindiği üzere biletin son rakamına göre belirlenen amorti piyangoda bilete verilen para kadar ikramiye kazandırıyor. Peki 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL? Amorti nedir? Milli Piyango amorti ne demek, ne anlama geliyor?
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AMORTİ RAKAMLARI KAÇ? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?
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AMORTİ NE KADAR VERİYOR?
Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL
Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL
Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL
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AMORTİ NEDİR? MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
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