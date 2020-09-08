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Amino asit nedir? Amino asitlerin faydaları nelerdir?

Proteinler, vücut tarafından sindirilerek amino asitlere bölünürler. Bu amino asitler daha sonrasında belirli görevler için birleşerek vücutta farklı görevleri yerine getirirler. Peki amino asit nedir? Amino asitlerin faydaları nelerdir? İşte amino asitlerin işlevleri ve yararları...

08.09.2020 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
Amino asit

Amino asit; proteinlerin oluşturduğu temel yapı taşlarıdır. Proteinler, vücut tarafından sindirilerek amino asitlere bölünürler. Bu amino asitler daha sonrasında belirli görevler için birleşerek vücutta farklı görevleri yerine getirirler. Bu görevler kalp, kas, göz, deri gibi dokuları oluşturmaktır. Bu yüzden amino asitler vücut için en önemli maddelerden bir tanesidir. 300’den fazla amino asit çeşidi bulunduğu gibi 20’ye yakını standarttır. Kasların gelişmesine yardımcı olurlar. Farklı gruplara ayrılan amino asit çeşitleri bulunmaktadır. Bunları bilmek, faydalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Amino asitler genel olarak 3 gruba ayrılırlar:

1.Esansiyel (Temel) Amino Asitler: Temel amino asitler vücut tarafından sentezlenemez ve besinler aracılığıyla alınmalıdır. Esansiyel amino asitler; esansiyel olmayanların yarısı kadar daha uzun bir ömre sahiplerdir. Esansiyel bir amino asidin (veya esansiyel olmayan bir amino asidin) yokluğunda geriye kalan amino asitler kullanılamaz. Esansiyel amino asitleri aşağıda belirttik:

  • Histidin
  • İzolösin
  • Lösin
  • Lizin
  • Metionin
  • Fenilalanin
  • Treonin
  • Triptofan
  • Valin

2.Esansiyel Olmayan Amino Asitler: Bunlar vücut tarafından sentezlenebilir ve yiyecekler aracılığıyla almaya ihtiyaç duymayız. Esansiyel olmayan amino asitler de şunlardır:

  • Alanin
  • Asparajin
  • Aspartik asit
  • Glutamik asit

3.Yarı Esansiyel Amino Asitler: Bunlar hastalık ve aşırı stres haricinde zorunlu değildir. Yarı esansiyel (koşullu) amino asitlerse şunlardır:

  • Arjinin
  • Sistein
  • Glutamin
  • Tirozin
  • Glisin
  • Ornitin
  • Prolin
  • Serin

Amino Asidin Faydaları Nelerdir?

Amino asitler; ruh halinizi, konsantrasyonunuzu, fiziksel sağlığınızı, uykunuzu ve diğer birkaç fizyolojik durumu geliştirmeye yardımcıdırlar. Amino asit faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Amino Asit İltihaba Karşı Etkilidir: Yapılan çalışmalar, oral yoldan amino asit tozu veya amino asit tablet kullanımının anti-inflamatuar etkisi olduğunu göstermiştir.

Amino Asit Kas Büyümesini Artırır: Çalışmalar, en iyi amino asit dendiğinde akla gelen amino asitlerden olan arjininin, yağsız vücut kütlesini ve kas gücünü arttırdığı göstermiştir. Arjinin, kaslara kan akışını iyileştirir. Glutamin kaslardaki su tutulumunu arttırır, hücre büyümesini sağlar.

Amino Asit Yorgunluğu Azaltır: İsveç’te gerçekleştirilen bir çalışma, BCAA amino asit alımının egzersiz sırasında oluşan tükenmişlik hissi ile zihinsel yorgunluğu azaltabildiğini, hatta egzersiz sonrası bilişsel performansı iyileştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca amino asitler daha iyi uyumanıza yardımcı olur, sabah yorgunluğun azaltılmasını sağlar.

Amino Asit Bağışıklık Düzeylerini Artırır: Yapılan çalışmalarda amino asit takviyelerinin; bağışıklık durumunu iyileştirdiği, bulaşıcı hastalıkları önlediği gösterilmiştir.

Amino Asit Yaşlanmayı Geciktirebilir: Amino asit takviyesi; yaşlanmaya bağlı kas dokusu kaybı olan sarkopeninin önlenmesinde ve tedavisinde rol oynayabilir. Arjinin ve karnitin, hasar görmüş DNA’yı onarmaya, cilt dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur.

Amino Asit Saç Uzamasına Yardımcı Olur: Saçlarınız amino asitlerden oluşur, bu yüzden amino asitlerin saç gelişimini destekleyebileceğini söylemek oldukça mantıklıdır. Amino asitler daha güçlü, daha kalın saç tellerine sahip olmanıza yardımcı olur ve saç uzamasını sağlarlar.

Amino asit kullanmanın bilinen faydalarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

  • Hastalıkların iyileşmesinde tedaviye yardımcı olur.
  • İnsülin direncini arttırmak için.
  • Kilo kontrolünde ve obezite tedavisinde
  • Ciltte; sarkma, kırışıklık ve anti ageing amaçlı kullanılır.
  • Saçların dökülmesini engeller.
  • Çabuk kırılan tırnakların tedavisinde etkilidir.
  • Bağışıklığın güçlenmesini sağlar.
  • Sporcuların sağlıklı ve yüksek performans göstermeleri için.
  • Kas kaybını önlemede etkili olduğu için kanser tedavisinde kullanılır.
  • Yatalak hastalarda ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmada
  • Stresin azalmasını sağlar.
  • Okul çağındaki çocukların zihin ve beden gelişimini destekler.
  • Kronik ağrı ve yorgunluğa iyi gelir.
  • Panik atak, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal durumlarda etkilidir.
  • Saç çekme hastalıklarında
  • Bağırsak sorunlarında
  • Madde ve alkol bağımlısı olan kişilerde
  • Huzursuz bacak sendromlarında
  • Hiperaktif olan ve dikkat eksikliği olan kişilerde
  • Migren tedavisinde
  • Uykusuzluk sorunlarında
  • Parkinson hastalığında
  • Alzheimer hastalığında etkilidir.

Amino Asit Eksikliği Yaşamamak İçin Neler Yapılabilir?

Peynir, yoğurt, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta gibi iyi protein kaynakları olan hayvansal gıdaları; bakliyatları, kabuklu kuruyemişleri ve tahılları uygun miktarlarda tüketmelisiniz.

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