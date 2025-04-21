Amine Gülşe’den, aşk dolu paylaşım

2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2015'te başlayan ilişkilerini 2019'da Londra’daki düğünle evliliğe taşıdı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çiftin, 30 Mart 2020’de Eda, 26 Eylül 2022’de ise Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

REKLAM advertisement1

Son olarak bir arkadaşlarının düğününe katılan çift, sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla dikkat çekti. Amine Gülşe, Mesut Özil ile birlikte yer aldığı kareyi, "Aşk" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram