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        Haberler Magazin Amine Gülşe’den, aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri

        Amine Gülşe’den, aşk dolu paylaşım

        2014 Miss Türkiye güzeli Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile birlikte katıldıkları bir düğünden romantik bir kareyi; "Aşk" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:00
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        Aşk dolu paylaşım
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        2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2015'te başlayan ilişkilerini 2019'da Londra’daki düğünle evliliğe taşıdı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çiftin, 30 Mart 2020’de Eda, 26 Eylül 2022’de ise Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

        Son olarak bir arkadaşlarının düğününe katılan çift, sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla dikkat çekti. Amine Gülşe, Mesut Özil ile birlikte yer aldığı kareyi, "Aşk" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amine Gülşe
        #Mesut Özil

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