"BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

Muhabirlerle sohbet eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şeklinde konuştu.