"İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇEM"

Annesi ile karesini yayınlayan Gülşe, paylaşımına, "Güzel annem sen bana böyle baktıkça bana bu dünyada asla bir şey olmaz. İyi ki doğdun kraliçem, iyi ki varsın. Nice sağlıklı, mutlu senelere ömrüm" notunu düştü. Amine Gülşe'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.