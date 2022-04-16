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Amina Muaddi'den 'Rihanna-ASAP Rocky' açıklaması!

Ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, rapçi ASAP Rocky’nin hamile sevgilisi şarkıcı Rihanna'yı kendisiyle aldattığı iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Muaddi, 'ihanet' dedikodularına yanıt verdi

16.04.2022 - 15:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İddiaya göre; ünlü rapçi ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı. Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürüldü.

  • 'İHANET' AÇIKLAMASI

    Çıkan haberlerin ardından 34 yaşındaki Muaddi'den açıklama geldi. Konuyla alakalı suskunluğunu bozan Amina Muaddi, dedikodulara yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

    Muaddi, bu söylentinin normalde bir cevabı bile hak etmediğini ancak sevgi ve saygı duyduğu Rihanna ile sevgilisi ASAP Rocky'yi ilgilendirdiği için bir şeyler açıklama gereği duyduğunu belirtti.

  • 'BU AŞAĞILIK BİR YALAN!'

    Amina Muaddi, Insatagram hesabından şu satırları yayınladı:

    Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar aşağılık olanların... Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup, olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor.

  • 'BEN DE İŞİME DÖNÜYORUM!'

    Ayakkabı tasarımcısı, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.

    Muaddi, Rihanna'nın iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini ve kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti. Amina Muaddi, son olarak herkesin Paskalya bayramını da huzur ve mutluluk içinde geçirmesini diledi.

  • 2020'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

    Barbadoslu şarkıcı, kendi giyim markası için 2020'de Amina Muaddi ile bir araya gelmişti. Şarkıcı için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.

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