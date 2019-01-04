Amigdala nedir, ne işe yarar?

Amigdala, beyindeki hipotalamus bezinin üzerinde yer alan badem şeklinde olan ve beynin temporal loblarının derinliklerinde yerleşen nöronların oluşturduğu beynin bir bölümü olarak tanımlanır. Latincesi corpus amygdaloideum olan amigdala, duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki primer role sahip bölgemizdir.

AMİGDALADAN YOKSUN OLMAK NELERE SEBEP OLUYOR?

Canlılar için beyinde yaşamsal önemi olan yer amigdaladır. Amigdala olmadan canlılar yaşayamaz çünkü amigdala açlık, tokluk, cinsel içgüdü, üreme dürtüsü, kavgaya katılma veya aniden kaçma duygularını kontrol eder. Amigdala bölgesi, korku, güven ve sosyal ilişki kurma gibi davranışlarımızdan da sorumludur.

Duyguların hissedilebilmesi için ve empati kurabilmek için de amigdalaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple amigdalasında hasar bulunan kimseler, bu tür duygulardan yoksun olurlar. Ayrıca amigdalada meydana gelen hasarların, psikopat davranışların kaynağı olabileceği yönünde de araştırmalar mevcut.

Depresyon ve travma sonrası stres bozuklukları, otizm, anksiyete gibi durumların amigdala hasarı ile ilişkili olduğuna dair bilimsel araştırmalar var.

Ayrıca normalden daha büyük bir amigdalaya sahip olan bipolar bozukluğu olan kimselerin korkuyu daha fazla hissettikleri düşünülüyor.

ÇOK DÜŞÜNMEDEN İŞGÜDÜSEL HİSLERLE BİRDEN PARLIYORSANIZ...

Çok düşünmeden içgüdüsel hislerle birden parlama eşliğinde yapılan eylemlere tıpta 'amygdala hijack' adı veriliyor. Bu, amigdalanın etkisiyle beyin kullanılmadan yapılmış hareketler olarak açıklanıyor.

Serebral korteks, düşünme, problem çözme, bilgi ağı yaratma, çıkarımda bulunma, iyiyi, doğruyu ve güzeli anlama, estetik değerler üretme, felsefe yapma, kompleks problemleri çözme ustasıdır fakat amigdalaya göre fazla yavaş.

Uzmanlar, şunu öneriyor; Sinirlendiğinizde ve amigdalanızın devreye girdiğini hissettiğinizde, nefes alıp verin ve serebral korteksinize yapılan analizin sunulması için zaman kazanın.