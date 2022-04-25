Ametist taşının faydaları

Ametist taşı mor bir renge sahiptir. Parlak görünümü ile süs eşyalarından kolye, bileklik gibi kişisel aksesuarlara kadar pek çok alanda kullanılır. Ancak ametist taşı alırken kişiler bu taşın doğal mı sahte mi olduğundan emin olmalıdır. Bunun için ametist taşı almak isteyen kişiler bu taş hakkında sık sık araştırma yapmaktadır. Ametist taşı faydaları özellikleri ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Ametist Taşı Faydaları

Ametist taşının sakinleştirici bir etkisi bulunur. Bu yüzden öfke kontrolü sorunu yaşayan kişiler tarafından kullanılması önerilen bir taştır.

Enerji vericidir. Mutluluk veren bir doğal taştır.

Ametist taşının göz sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle çift görme sorunu yaşayan kişiler ametist taşı kullanabilir.

Ametist taşı kötü kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra hipertansiyon hastaları da bu taşı kullanabilir.

Dikkat dağınıklığı problemi olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Kaygıyı azaltır.

Kötü enerjiden kişileri uzak tutmaya yardımcı olur.

Özgüven eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Ametist Taşı Zararları

Ametist taşının insanlar üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra kişiler zararlı etkilerini de merak eder. Ancak ametist taşının insan sağlığı üzerinde maddi ya da manevi herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Ametist Taşını Kimler Kullanabilir?

Ametist taşını kimlerin kullanabileceği de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle öfke problemi olan kişiler tarafından ametist taşının kullanılması önerilir. Bunun yanı sıra yorgunluk hissi sürekli devam eden, özgüven ve kaygı problemi yaşayan kişiler de ametist taşını kullanabilir.

Ametist Taşının Cilde Faydaları

Ametist taşının cilde iyi gelip gelmediği konusunda doğal taşlar hakkında araştırma yapan kişiler için merak konusudur. Ametist taşının cilt üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ametist taşı cilde canlılık katar. Cildin ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bunun yanı sıra kan dolaşımının daha hızlı gerçekleşmesinde yardımcı olur. Cildi yeniler.

Ametist Taşının Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarız?

Doğal taşların gerçek olup olmadığına kişiler dikkat etmelidir. Piyasada çok sayıda doğal taş sahte olarak satılmaktadır. Doğal taşları anlamanın farklı yolları bulunur. Bazı taşların ısıya maruz kaldığında sahte olup olmadığı hızlıca anlaşılır. Ametist taşı da bunlardan biridir. Ametist taşını ısıya tuttuğunuzda renginde değişiklik meydana gelir ise bu taşın sahte olduğuna işarettir. Eğer taşın iç ya da dış renginde bir değişiklik olmaz ise bu taşın gerçek olduğunu anlamanızı sağlar.

Pembe Ametist Taşı Faydaları

Pembe ametist taşı çok fazla bilinen bir taş değildir. Ametist taşının rengi mordur. Ancak çok nadir de olsa pembe ametist taşı da vardır. Pembe ametist taşının faydaları da aynı özellikleri taşımaktadır. Öfke kontrolünde yatıştırma sağlar, dinginlik ve enerji verir. Düzenli kullanıldığında cilt sağlığına iyi gelir. Cildin daha ışıltılı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda stresi de alarak kişilerin daha iyi hissetmesini sağlar. Ametist taşı, kişilerin kolaylıkla yanında taşıması için kolye, bileklik ve yüzüklerde kullanılmaktadır.