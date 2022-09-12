Amerikan (ABD) Bağımsızlık Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kıta Avrupa’sına olan etkileri açısından da dünya tarihinde önemli bir yeri olan Amerikan Bağımsızlık Savaşı ile Fransız İhtilali arasında neden sonuç ilişkisi ne şekildedir? İşte, tüm detaylar…
Amerikan Bağımsızlık Savaşı Kimler Arasında Oldu?
1775 ile 1783 yılları arasında süren ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulduğu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı; Büyük Britanya ile 13 Amerikan kolonisi arasında gerçekleşmiştir. Bağımsızlık Bildirgesi yayınlayan koloniler, savaş sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile de resmen bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı Ne Zaman oldu?
Amerikan Bağımsızlık Savaşı ya da bir diğer deyişle Amerikan Devrimi; 19 Nisan 1775 ile 12 Mayıs 1783 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Gerçekleşecek olan savaşın kıvılcımı ise Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde ateşlenmiştir. 1773 yılında Hindistan’dan Boston limanına çay taşıyan İngiliz gemilerinin; İngilizlerin çaya getirmiş oldukları yüksek vergi sebebiyle yüklerini boşaltması engellenmiştir. Bu gelişmeden 20 gün sonra gemiyi ele geçirmeyi başlayan koloniciler gemideki tüm çayı denize dökmüşlerdir. Yaşanan bu olay tarihe Boston Çay Partisi (Boston Tea Party) olarak geçmiştir.
Massachusetts’te başlayan isyan karşısında, İngiliz hükümeti isyancıların elindeki silahların toplanması için bölgeye bir birlik göndermiş fakat bu birlik koloniler tarafından geri püskürtülmüştür. Bu olayın ardından artan tansiyon ile başlayan isyan hareketi 2 ay gibi kısa bir süre içinde her yere yayılmış ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı resmen başlamıştır.
1776 yılında Philadelphia’da toplanan bir kongrede resmi bir bildirge hazırlamak üzere Thomas Jefferson önderliğinde bir komisyon kuruldu ve 4 Temmuz 1776 tarihinde Bağımsızlık Bildirisi yayınlandı. Bu tarih aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.
Kongre sonunda Amerikan ordusuna komutan olarak George Washington atanmış ve ilk savaş Boston’da yaşanmıştır. 1783 yılına kadar süren savaş Paris Antlaşması ile sona ermiş Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı resmen kabul edilmiştir.
Alınan galibiyeti ve resmen tanınmanın arkasından 1787 yılında İlk federal anayasasını hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına ise George Washington seçilmiştir.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedenleri
- İngiltere ile Fransa arasında yaşanan 7 Yıl Savaşları’ndan sonra, İngiltere’nin savaş zararlarını Amerika’daki halklara ağır vergiler getirerek karşılamak istemesi.
- 7 Yıl Savaşları sonunda Amerika’da sona eren Fransız varlığının, Amerikalıların birleşmesine olanak sağlaması.
- Kolonilere ait olan kiliselerin, İngiliz Anglikan Kilisesi’ne vergi ödemesi.
- İngilizlerin çıkardığı Townshend Yasası ile çaydan kumaşa kadar birçok ürüne yeni vergiler koyması.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı Sonuçları
- Savaş sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı resmen tanınmıştır.
- İlk Amerikan federal anayasası hazırlanmış ve George Washington Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmiştir.
- Kanada İngiltere’ye bırakılmıştır.
- Batı Florida kıyıları İspanya’ya bırakılmıştır.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın özelikle Kıta Avrupa üzerinde çok önemli etkileri olmuştur ve bunların başında da Fransız İhtilali gelmektedir. Peki, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ile Fransız İhtilali arasındaki neden sonuç ilişkisi ne şekildedir?
Bağımsızlık Bildirgesi’nde dile getirilen yaşam özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü ve siyasi özgürlükler gibi demokratik kavramlar, Fransız burjuvazisi arasında hızla yayılmış ve bu yeni fikirler Fransız İhtilali için zemin hazırlamıştır.
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