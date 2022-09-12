Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi Maddeleri ve Önemi

Peki, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi vazgeçilmez haklar nelerdir? Haklar ya da Bağımsızlık Bildirgesi olarak adlandırılan bu bildirgede, tüm insanların eşit ve bağımsız oldukları vurgulanarak, özgürlükler kabul edilmiştir. Ayrıca yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama haklarının, insana Tanrı tarafından verildiğinden ve bu hakların hiçbir şartta devredilemeyeceği ifade edilmiştir.

13 Amerikan kolonisinin, Büyük Britanya kralı III. George’a karşı hazırlanmış olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Britanya’dan ayrılışını ve bağımsızlığını bildiren bir belgedir. Belgenin imzalandığı 4 Temmuz tarihi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Bağımsızlık Günü olarak kutlanmaktadır.

Kısa süre içinde tüm Avrupa’da en başta da Fransa’da etkisini gösteren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi vazgeçilmez haklar nelerdir? Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasının hemen ardından yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini Kim Hazırladı?

Büyük Britanya’dan kopuşun kaçınılmaz olduğunun ortaya çıkması üzerine, Mayıs 1776 yılında toplanan kongrede beşli bir komite oluşturulmuş ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, bu komite tarafından hazırlanmıştır. John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston ve Roger Sherman tarafından hazırlanan bildirgenin büyük bir bölümü Thomas Jefferson tarafından yazılmıştır.

Bu bildirgenin hazırlanmasını gerekli kılan sebeplerin başında ise İngiltere’nin Amerikan kolonilerine getirdiği ağır vergiler gelmektedir. Çay kumaş ve boya üzerine getirilen yüksek vergiler, Amerikan kolonilerinin gerçekleştirdiği ticaretlere İngilizler tarafından sınırlamalar getirilmesi gibi gelişmeler Amerikan halkları arasında hoşnutsuzluğu oldukça arttırmıştır.

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi Maddeleri

Tüm insanların eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakkının devredilemez haklar oldukları kabul edilmiştir.

Yönetimler, bu hakları güvence altına almak için kurulur fakat bu görevler yerine getirilmezse halkın yönetimi feshetme hakkı vardır ilkesi kabul edilmiştir.

Amerikan kolonilerin özgür ve bağımsız devletler oldukları ilan edilmiştir.

Büyük Britanya İmparatorluğu’na karşı var olan her türden bağlılığın sona erdiği bildirilmiştir.

Özgür ve bağımsız devletler olarak savaş açmak, barış yapmak ve yeni ittifaklar kurmak gibi haklara sahip olunduğu bildirilmiştir.

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi Önemi

4 Temmuz 1776 tarihinde ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi; Amerikan tarihinde büyük bir yer tutmaktadır. İmzalanan bu belge ile sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı ilan edilmemiş bunun yanında tüm insanların özgür ve eşit oldukları vurgulanmıştır. Basın hürriyeti, siyasi ve kişisel özgürlükler gibi alanlara da değinen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi bu özellikleri sebebiyle evrensel bir nitelik taşımaktadır.

Tüm bunlara ilave olarak Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi; İnsan hakları, özgürlük ve bağımsızlık gibi kavramların bir arada olduğu tarihteki ilk demokratik belge olması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi; kendinden sonra gelecek olan Fransız İhtilali’ne de zemin hazırlamıştır. Amerika’da dile getirilen özgürlük, eşitlik gibi kavramlar kısa bir süre içinde Fransa’da da yayılmış, Fransız burjuvazisi bu kavramları içselleştirmiş ve Fransa’da yaşanan bu gelişmeler de Fransa İhtilali’ni mümkün kılmıştır.