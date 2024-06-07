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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor'da Ersun Yanal dönemi! - Futbol Haberleri

        Amedspor'da Ersun Yanal dönemi!

        Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir'de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:08
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        Amedspor'da Ersun Yanal dönemi!
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        Amedspor’un 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulunun ardından Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

        "YANAL’IN FELSEFESİNİ HER ZAMAN TAKDİR EDİYORUZ"

        Yanal’ın Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Eskişehirspor’da temellerini attığı devrimin Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Takım’da da devam ettiğini vurgulayan Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.” dedi.

        "FUTBOL, HEPİMİZİN ORTAK DUYGUSU"

        Amedspor’un TFF 1. Lig’deki ilk yılında lige heyecan katacağını belirten Yanal ise, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli.” diye konuştu.

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