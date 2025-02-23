Amed SK: 4 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed SK, evinde Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Çekdar Orhan, Daniel Mosquera (2) ve Charly Keita'nın golleriyle farklı galip gelen Amed SK, puanını 38'e yükseltti. 54. dakikada Emircan Bayrakdar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor ise haftayı -21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Amed SK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14'te Çekdar Orhan, 29 ve 38. dakikalarda Daniel Mosquera ve 47. dakikada Charly Keita attı.
Konuk ekipte forma giyen Emircan Bayrakdar, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.