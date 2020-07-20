Olayda, Germece köyünde bıçakla yaralanma ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil servis ekipleri yaralıyı muayene etmek istedi. Yaralının direnmesi ve saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine sağlık ekibi durumu jandarmaya bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, yakınları tarafından ambulansa bindirilen yaralı, içeride de tavrını sürdürerek aracın camlarını kırdı. Hasar gören ambulans olay yerinden ayrılırken hastanın nakli başka bir ambulansla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı.