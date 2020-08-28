Evinde kalp krizi geçiren 87 yaşındaki Mustafa Çiçek, solunum yetmezliği yaşayan Mehmet Ali Yılmaz (57) ile çalıştığı inşaatın 5. katından aşağıya düşerek ağır yaralanan ve kırıkları olan 39 yaşındaki Ferhat Narçin, çağrı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiçek, Yılmaz ve Narçin, buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulans helikopterle ayrı ayrı seferlerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.