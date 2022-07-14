Amber Heard'ün talebi reddedildi: Johnny Depp zaferini pekiştirdi

"NOTLAR 'SÖYLENTİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Heard, "Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var." ifadelerini kullanmıştı. Heard'e göre, notlarda Depp'in kendisini duvara ittiğini ve onu öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor. Hakimin bu notları 'söylenti' olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirmişti.