OLAYIN GEÇMİŞİ

Mayıs 2016'da yaşandığı iddia edilen olayda Johnny Depp'in, lüks evi kasıp kavurduğu ve Heard'e telefonla şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. O dönem olay yerine ilk giden iki polisin herhangi bir suç kanıtı bulamadığı aktarılmıştı.

Depp, kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haber nedeniyle The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmişti.

Londra'da görülen dava, Heard açısından da önemli bir zafer anlamına geliyordu. Ancak Depp'in Heard'e açtığı ve ABD'de görülecek 50 milyon dolarlık dava henüz sonuçlanmış değil.