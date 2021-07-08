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Amber Heard'ün kızı Oonagh Paige ile mutfak keyfi - Magazin haberleri

Amber Heard anneliğe çabuk alıştı

Meslektaşı Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Amber Heard, geçtiğimiz günlerde anne olduğunu açıklamıştı. Heard, kızıyla birlikte ilk kez fotoğrafını paylaştı

08.07.2021 - 13:38 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2016'da ayrılan Amber Heard, taşıyıcı anne yöntemiyle ilk bebeğini kucağına aldı.

  • ANNE-KIZ MUTFAKTA

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Heard, geçtiğimiz gün kucağında kızıyla birlikte evinin mutfağında poz verdi. O anları takipçileriyle de paylaşan 35 yaşındaki oyuncunun gönderisi kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

  • Öte yandan Amber Heard'ün kızının adı da merak konusu olmuştu. Ünlü yıldız, bebeğine vefat eden annesi Paige'in adını verdi. Kızına iki isim vermeyi tercih eden Amber Heard, Paige'nin yanına Oonagh adını da ekledi. Heard'ün bebeğine verdi bu isim İrlanda dilinde "kuzu" anlamına geliyor.

  • "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hayranlarına sürpriz bir şekilde kızı olduğu haberini duyurmuştu. Bebeğiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan Amber Heard, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

    Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum.

  • "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz" diyen Amber Heard, sözlerine şu şekilde devam etti:

    Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı.

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