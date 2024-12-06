Amber Heard taşıyıcı anneden ikinci çocuğunu bekliyor
Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk ederek kızıyla sakin bir hayat yaşayan Amber Heard, ikinci çocuğunu beklediğini duyurdu
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Eski eşi Johhny Depp ile çekişmeli boşanma süreci ve ardından iftira davasını kaybetmesi üzerine Hollywood'u terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınan Amber Heard, ikinci çocuğunu beklediğini duyurdu.
2021 yılında bir kız bebek annesi olduğunu açıklayan 38 yaşındaki oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızının taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği öğrenilmişti.
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İkinci çocuğuyla ilgili bilgi veren Heard'ün sözcüsü, "Henüz hamileliğin oldukça erken bir aşamasındayız, dolayısıyla takdir edersiniz ki bu aşamada fazla detaya girmek istemiyoruz. Amber'ın hem kendisi hem de Oonagh Paige adına sevindiğini söylemek yeterli olacak" dedi.
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Heard'ün ölen annesinin adını verdiği kızı üç yaşına geldi.
Heard, kızının doğum haberini verirken, “Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum” demişti.
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"KIZIM, HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI"
“Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, “Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı" ifadesini kullanmıştı.
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OLAYLI BOŞANMA
2015 yılında Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Depp, 2016 yılında görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.
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İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ
Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.
Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.
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1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Depp'inse, kendisine karşı dava açan Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Amber Heard eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.
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ABD'Yİ TERK ETTİ
Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Heard, ABD'yi terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınmış ve kızıyla sakin bir hayat yaşamayı seçmişti.