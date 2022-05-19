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Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni bir aşk mı doğuyor: Camille Vasquez...

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası bu kez bambaşka bir dedikodu ile gündeme geldi. Ünlü aktörün, avukatı Camille Vasquez ile yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı

19.05.2022 - 13:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen davasıyla ilgili bir dedikodu ortaya atıldı. Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatı Camille Vasquez'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

    Johnny Depp ile avukatı Camille Vasquez'in duruşma salonundaki samimi tavırları nedeniyle ortaya atılan bu "flört" söylentileri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

  • Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ve ABD'de doğup, büyüyen 37 yaşındaki Vasquez, daha önce sadece duruşmalardaki tavırları ve cesur sorularıyla dikkat çekiyordu. Mesleğinde gayet iddialı olduğu bilinen Camille Vasquez, bu kez farklı bir nedenle gündemin ilk sıralarına çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Virginia Fairfax'ta duruşmaların yapıldığı adliyeden çıkan Camille Vasquez, beklemediği bir soruyla karşılaştı.

  • SKANDAL DAVADA YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

    TMZ'nin muhabiri, Vasquez'e, "İnsanlar sizin Johnny Depp ile flört edip, etmediğinizi bilmek istiyor. Bu internette de konuşuluyor. Bize 'Evet' ya da 'Hayır' diye net bir cevap verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

    Bu soruya net bir yanıt vermemeyi tercih eden Camille Vasquez, gülümseyerek yoluna devam etti.

  • "DAVA BİTENE KADAR YORUM YAPMAYACAĞIM!"

    ABD'den birçok basın kuruluşu da Camilla Vasquez'e ulaştı. Ancak avukat Vasquez, "Dava bitene kadar bu konuda yorum yapmayacağım." açıklamasını yapmakla yetindi.

    "ET"ye konuşan bir başka kaynak da; Johnny Depp ile Camille Vasquez'in flört ettiği söylentilerinin tamamen doğru olmadığını ifade etti. Bu kaynağa göre; avukat ile müvekkili arasındaki bu aşk söylentileri tamamen sosyal medya kullanıcılarının hayal gücünün bir ürünü...

  • UZMANLIK ALANI KARALAMA DAVALARI

    Kolombiya asıllı Leonel ve Marilia Vasquez'in kızı olan avukat Camille Vasquez, ailesiyle birlikte Buena Park'ta 1 milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Vasquez, Güney California Üniversitesi'nden sanat, iletişim ve politika bilimleri alanında 2006'de mezun oldu.

    2007 ile 2010 arasında da Southwestern Law School'da hukuk eğitimi gördü. Görev yaptığı hukuk firmasının internet sitesinde yer alan bilgilere göre de iş yaşamıyla ilgili davaların yanı sıra karalama davalarına odaklanıyor.

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