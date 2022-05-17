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Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

Johnny Depp ile Amber Heard davası sürüyor: Yalan söylediğini itiraf etti

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davası kaldığı yerden devam ediyor. Davanın ilk bölümünde Depp ve tanıkları konuşmuştu. İkinci perdede ise Heard cephesi ifade vermeye başladı. Dünkü duruşmada Heard eski eşine karşı suçlamalarını sürdürürken, boşanma davasında Depp'ten kazandığı tazminatla ilgili de bir itirafta bulundu

17.05.2022 - 13:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. İkilinin, mahkeme salonunda karşı karşıya gelip, birbirleri aleyhine bütün ayrıntıları gözler önüne serdikleri iftira davaları sürüyor. Bu süreçte önce ünlü aktör, olayları kendi açısından anlatmıştı. Ardından Depp'in tanıkları konuşmuştu. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın tanık sandelyesinde şimdi ise Heard oturuyor.

  • "BAĞIŞ YAPTIM"

    Ünlü aktris, Depp'ten boşandığı sırada tazminat olarak aldığı 7 milyon doların 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) isimli kuruluşa bağışlayacağını söylemişti.

    O dönemde Johnny Depp'in parasını istemediğini belirten Amber Heard, 2020'de eski eşiyle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle İngiltere'de görülen duruşmada da yemin ederek paranın tamamını bağışladığını ifade etmişti.

  • Fakat Heard, mahkemede bu parayı bağışlamadığını ilk kez itiraf etti. Amber Heard, "Ben bağış yapmak istiyorum ama Jonhny 50 milyon dolarlık dava açtığı için yapamıyorum." dedi.

  • Bu açıklamalar ABD kamuoyunun yanı sıra İngiltere'de de büyük yankı uyandırdı. Heard'ün İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne yemin etmesine rağmen yalan söylemesine tepki gösteren İngiliz medyası, "Amber'in yalanı ortaya çıktı." başlıklarını attı.

  • "ONU TERK ETMEK İSTEMİYORDUM"

    Öte yandan ünlü isim, bu tanıklığı sırasında Johnny Depp ile evliliği sürerse bu işten "canlı çıkamayacağına" inandığını söyledi. Amber Heard, "Bu işin benim için çok kötü biteceğinden korkuyordum." dedi. Ünlü aktris ayrıca, "Gerçekten onu terk etmek istemiyordum. Onu gerçekten çok seviyordum." sözlerini tekrarladı.

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