Habertürk
        Amber Heard ikizleriyle Madrid sokaklarında - magazin haberleri

        Amber Heard ikizleriyle Madrid sokaklarında

        Johnny Depp'ten tartışmalı boşanma ve peş peşe davalarla geçen yorucu zamanların ardından, Amber Heard, 3 çocuğuyla İspanya'da huzurlu bir hayat yaşıyor. Heard, ikiz bebekleriyle Madrid sokaklarında yağmur altında yürüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:13
        Yeni ülke yeni hayat
        Eski eşi Johnny Depp ile çekişmeli boşanma süreci ve ardından hakkında açılan iftira davasını kaybetmesi üzerine Hollywood'u terk ederek İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınan Amber Heard, yaşamını 3 çocuğuyla birlikte geçiriyor. Heard, doğumlarını mayıs ayından duyurduğu ikiz bebekleriyle Madrid sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Bir ara yağmur altında kalan 39 yaşındaki oyuncu, yürüyüş esnasında, bebek arabasındaki çocuklarıyla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

        Johnny Depp'ten kamuoyunun gözü önünde tartışmalı bir şekilde boşanmasının ardından sinema sektörünü bırakan Amber Heard, Hollywood'u terk ederek kendine Madrid'de yepyeni bir hayat kurdu.

        4 yaşında Oonagh adında bir kızı olan Amber Heard, bir kız bir erkek ikiz bebeklerinin isimlerini de Agnes ve Ocean olarak açıklamıştı. Kızını taşıyıcı anneden dünyaya getiren Heard, ikiz bebeklerini ise kendisinin dünyaya getirdiğini duyurmuştu.

        Amber Heard; "Bugün resmen Heard ailesinin ikizleri olduğu haberini paylaşıyorum. Kızım Agnes ve oğlum Ocean ellerimi (ve kalbimi) dolduruyor. 4 yıl önce ilk kızım Oonagh'ı kucağıma aldığımda, dünyam sonsuza dek değişti" ifadesini kullanmıştı. Heard ayrıca, "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" demişti. Heard, çocuklarının babalarını bugüne dek hiç açıklamadı.

        TARTIŞMALI BOŞANDILAR

        2015'te Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Amber Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Amber Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.

        İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

        Johnny Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

        Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Amber Heard'ün, Johnny Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

        1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

        Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard, eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.

        Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Amber Heard, ABD'yi terk etmişti.

        #Amber Heard
        #Johnny Depp
        #MADRİD
        #İspanya
        #ikiz bebek

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
